Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

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Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - сказал Путин.
Президент пояснил, что военная техника становится сложнее, как и задачи, стоящие перед войсками. Это требует профессиональной армии.
Путин отметил, что некоторые страны все-таки не отказываются от призыва полностью, так как перед военнослужащими всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации, передает РИА Новости.
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