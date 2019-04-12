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Новости. Общество
20:40, 12 Апреля 2019
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

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Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - сказал Путин.

Президент пояснил, что военная техника становится сложнее, как и задачи, стоящие перед войсками. Это требует профессиональной армии.

Путин отметил, что некоторые страны все-таки не отказываются от призыва полностью, так как перед военнослужащими всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации, передает РИА Новости.

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