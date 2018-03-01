Путин заявил о готовности России к настоящему технологическому прорыву

Россия готова к технологическому прорыву, заявил президент Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию.

"Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву", - сказал Путин,

Он отметил, что эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь.

Президент подчеркнул, что для динамичного развития страны нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии.

"Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов", - сказал он в ходе оглашения послания.

По словам главы государства, Россия должна "быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам".