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Новости. Общество
12:20, 01 Марта 2018

Путин заявил о готовности России к настоящему технологическому прорыву

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Россия готова к технологическому прорыву, заявил президент Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию.

"Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву", - сказал Путин,

Он отметил, что эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь.

Президент подчеркнул, что для динамичного развития страны нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии.

"Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов", - сказал он в ходе оглашения послания.

По словам главы государства, Россия должна "быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Олег
2018-03-01 15:53:28
Как долго.18 лет?
кир
2018-03-01 15:26:50
"Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов".
Владимир Высоцкий.
однозначно
2018-03-01 15:22:55
Понравилось выступление. Всё чотко и по делу. Еще и пенсию сегодня получил. Революционэры пусть бьются в бессильной злобе.
Orava
2018-03-01 15:46:11
однозначно, иди опохмелись боярой
deep
2018-03-01 15:31:30
однозначно, да, дружок, у тебя уже уши от лапши до колен отвисли.
iriska
2018-03-01 14:48:30
И ни одного слова о возобновлении выпуска канцелярских кнопок , и увеличении выпуска трусов .
deep
2018-03-01 15:33:12
iriska, да и про червяков на рыбалку ничего не сказал. Сколько то хоть накопали?
Zim
2018-03-01 14:32:05
Интересно, а как бы реагировали наши власти и наши пропагандисты, если бы Трамп выступая перед конгрессменами, сенаторами и т.д. показал бы как Америка может всех и везде легко уничтожить, а аудитория, как у нас, аплодировала бы стоя?
grigorjev
2018-03-01 14:16:11
Сейчас по телевизору показали, как наш "юрист" с В. Пивненко в Манеже, слушает Президента... Сел не в свои сани, так и хлебай теперь.
deep
2018-03-01 15:36:09
grigorjev, не. Там мужика с бородой минуте на 1 ч 25 м примерно показали. Когда речь пошла про супероружие он очень ехидно улыбнулся: .......ди дальше.
Мизантроп
2018-03-01 16:03:57
deep, Шойгу сидел раскрыв рот. Прошлым летом на Алтае они только мечтали об этом с Главнокомандующим, а оно вона как, к весне уже мультики слепили.
Мизантроп
2018-03-01 14:11:27
Неплохо, неплохо, но анимация хромает. За 30 лет и здесь все просрали.
deep
2018-03-01 14:03:36
Я в Ах-е. Так пугать ВЕСЬ мир! Ракеты, подлодки.....? Это ЧТО? Мы, что уже С.Корея? Ни завода, ни фабрики, ни СОВХОЗА, ни колхоза.... Ракеты..... Это писец, дожили.
grigorjev
2018-03-01 13:42:45
Путин сильно кашляет. Очень нездоровый вид. Надо было перенести выступление. В конце, теперь, какие-то "космические мечты"... Странно.
Олег
2018-03-01 15:48:57
grigorjev,К сожалению, не дождёмся.
Zim
2018-03-01 13:38:52
«Президент подчеркнул, что для динамичного развития страны нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии.»

Наверное нас за идиотов держат?
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