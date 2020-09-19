Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.

Николай Яковлевич Копьев – коммунист, известный в Карелии политический и общественный деятель, кандидат философских наук закончил работу над книгой "Куда бредешь ты, Россия смуты и кризисов".

Она посвящена исследованию событий последних десятилетий – развалу Советского Союза, восхождению на должность президента России Бориса Ельцина и его преемника Владимира Путина.

Николай Копьев критически оценивает деятельность Владимира Путина как создателя в России олигархической империи со всеми ее атрибутами – резким социальным расслоением, массовой нищетой народа и постыдной роскошью немногих.

"Путинская вертикаль – это модель власти одной личности, основанная на исключительной сверхцентрализации", - пишет Копьев.

Подробнее читайте здесь.