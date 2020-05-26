Путину доложили об индексе административного давления на бизнес в Карелии

Индекс административного давления на бизнес в России, составленный по итогам 2019 года, показал, что Карелия находится на третьем месте как один из самых благополучных регионов.

Об этом говорится в приложении к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова (на фото слева) президенту РФ Владимиру Путину. Содержание документа приводит ТАСС.

Для определения индекса брались такие показатели, как доля предупреждений от общего числа наказаний, доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, и доля штрафов, наложенных без проведения проверок. Почему Карелия попала в тройку лидеров, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".