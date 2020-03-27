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"Пышные дорогие празднования будут похожи на пир во время чумы"

Новости. Экономика
14:51, 02 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько предложил сэкономить деньги на праздновании 100-летия Карелии и поддержать реальной сектор экономики.

По мнению Александра Калько, необходимо отказаться от трат бюджетных средств на различные мероприятия и перераспределить их на поддержку здравоохранения и реального сектора экономики.

"Возможно, стоит задуматься и о пересмотре расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных столетию республики, - сказал Александр Калько. - Надеемся, эпидемия короновируса пройдет уже летом. Однако экономические и социальные последствия как раз в это время и проявятся в полной мере. И пышные дорогие празднования будут похожи на пир во время чумы. Чтобы этого избежать, или хотя бы минимизировать потери, нужно поддержать деньгами реальный сектор экономики, сделать всё возможное для сохранения рабочих мест".

Предприниматель считает, что деньги, выделенные на проведение массовых мероприятий, различных форумов, концертов, семинаров, спортивных соревнований в период с 1 апреля по 1 августа 2020 года должны быть целевым образом направлены на меры дополнительной поддержки экономики и социальной сферы республики. А именно - на здравоохранение и на прямое субсидирование наиболее пострадавших предприятий, целевым образом направленное на сохранение рабочих мест.

По мнению Александра Калько, в настоящее время необходим срочный аудит бюджета республики и бюджетов муниципальных образований с целью изыскания дополнительных резервов для поддержки реального сектора экономики и социальной защиты населения.  

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-04-02 15:37:36
Статья направлена на дискредитацию обнуленного вождя ,и бабки Вали.
Андрей Дубенский
2020-04-02 15:27:09
Шутник. Если не ошибаюсь, там цифирка 3 с чем-то миллиарда озвучивалась. И они откажутся ее пилить во время чумы. Чума, пусть и не такая. у нас много лет, и им это нимало не мешало. И это всё о них.
Вася
2020-04-02 15:19:34
Когда уже стелу поставят?
Ткачев
2020-04-02 15:25:31
Вася, Кстати да. Хе-хе-хе...
Os
2020-04-02 15:09:27
Да какое уже празднование. Для экономии расходов хорошо бы и Карелию, как экономически слабый субъект, присоединить к Ленобласти.
кир
2020-04-02 15:19:28
Os, истина твоя. :)
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