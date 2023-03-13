Китай открывается для туризма после пандемии

Страна возобновляет выдачу туристических виз.

Китай возобновляет с 15 марта выдачу туристических и других виз иностранцам. Кроме того, китайские власти восстанавливают безвизовый въезд в провинцию Гуандун для групп иностранных граждан из Гонконга и Макао, а также для тех, кто находится на круизных лайнерах, останавливающихся в Шанхае.

Как пишет Forbes, повторное открытие Китая для туристов из-за рубежа означает, что страна покончила с режимом нулевой терпимости к ковиду. Он включал в себя частые карантины, массовое тестирование на коронавирус и фактически закрытые границы.