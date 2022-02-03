Российскому турбизнесу продлили меры поддержки

Федеральные власти обещают защитить права туристов, несмотря на сокращение взносов в фонд персональной ответственности.

Правительство России утвердило меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год. В числе таких мер – продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности.

Как пояснили в российском кабмине, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года.

В 2020 и 2021 годах из-за эпидемии коронавирусной инфекции правительство РФ фактически освободило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь это правило распространится и на 2022 год.

Кроме того, ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров участники отрасли будут платить в сокращенном размере – 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма. Однако, как подчеркнули в правительстве РФ, принятое решение об уменьшении размера отчислений в эти фонды не повлияет на обеспечение прав туристов. В фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи туристам, заверили федеральные власти.