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Российскому турбизнесу продлили меры поддержки

Новости. Экономика
18:40, 03 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАС

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Федеральные власти обещают защитить права туристов, несмотря на сокращение взносов в фонд персональной ответственности.

Правительство России утвердило меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год. В числе таких мер – продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности.

Как пояснили в российском кабмине, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года.

В 2020 и 2021 годах из-за эпидемии коронавирусной инфекции правительство РФ фактически освободило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь это правило распространится и на 2022 год.

Кроме того, ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров участники отрасли будут платить в сокращенном размере – 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма. Однако, как подчеркнули в правительстве РФ, принятое решение об уменьшении размера отчислений в эти фонды не повлияет на обеспечение прав туристов. В фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи туристам, заверили федеральные власти.

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