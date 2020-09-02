Рабочие группы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии подвели итоги

На заседаниях рабочих групп Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелии подведены итоги деятельности федеральных министерств, ведомств, организаций, а также региональных органов власти в сфере социально-экономического развития Карелии в 2013-2020 годах.

В ходе заседаний было отмечено улучшение транспортной доступности региона. Речь шла о строительстве нового здания аэровокзала аэропорта "Петрозаводск", получившего современное радионавигационное оборудование, ремонте автомобильных дорог, мостов, железнодорожных вокзалов и путей. Всё это повысило инвестиционную и туристическую привлекательность Карелии.

Благодаря инвестициям возобновилось производство на Онежском судостроительном заводе, где уже построено и передано заказчикам 16 судов различного типа. Портфель заказов предприятия на ближайшие три года сформирован в объеме 4 млрд. рублей, ведется строительство шести судов. В ходе модернизации ОССЗ завода планируется построить первую в России "цифровую верфь".

Проведена комплексная реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. "Segezha Group" (входит в АФК "Система") вложит еще свыше 1 млрд рублей в семилетнюю программу по поэтапному переходу на новые технологии.

Проводимая модернизация завода "Петрозаводскмаш" позволяет ему выполнять крупные проекты для развития атомной энергетики. До 2023 года на развитие предприятия планируется направить около 2 млрд рублей.

Работа Государственной комиссии помогла восстановить объем производства щебня в республике на докризисном уровне 2013 года. В 2019 году в Муезерском и Сегежском районе возобновили работу карьеры по добыче щебня. Вновь запущен карьер по добыче блочного камня в Кондопожском районе, а в Сортавальском и Лоухском районах начали функционировать два новых карьера.

За это время созданы новые производства на базе Надвоицкого алюминиевого завода. Прежде всего, речь идет о реализации проекта по производству алюминиевых радиаторов - ООО "Русский радиатор" компании РУСАЛ.

В этом году завершается строительство Белопорожских ГЭС. Это первая плотина в республике со времен Советского Союза, первый проект с привлечением средств суверенного фонда России и партнеров РФПИ из Китая и стран Ближнего Востока, первый проект в России для Нового банка развития, созданного странами БРИКС.

Для развития круизного судоходства с навигации 2020 года возобновлено круглосуточное движение судов по Беломорско-Балтийскому каналу. В ближайшее время будут построены пассажирские причалы вблизи города Сортавала, в населенных пунктах Лахденпохья и Хийденсельга.

Ситуацию в здравоохранении Карелии в последние годы также удалось изменить к лучшему, благодаря строительству новых объектов медицины здравоохранения в регионе практически побеждена детская смертность. Улучшилось не только качество оказания медпомощи, но и ее объемы и повышение мобильности посредством развития санитарной авиации, обновления автопарка скорой помощи, строительства новых медицинских организаций и модернизации оборудования.

Среди наиболее значимых результатов работы в сфере развития спорта: открытие регионального центра по спортивной гимнастике и нового горнолыжного комплекса, шести физкультурно-оздоровительных комплексов. Также была проведена масштабная реконструкция спортивных объектов, и приобретен инвентарь для спортивных школ.

За последние 4 года отреставрированы десятки памятников деревянного зодчества и объектов культурного наследия. Кроме того, в Беломорском районе завершаются работы по капитальному ремонту защитного павильона над местом крупного скопления петроглифов "Бесовы следки".

Напомним, Госкомиссия по подготовке к 100-летию Республики Карелия создана Указом Президента России Владимир Путина в 2013 году. Её деятельность была нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Республики Карелия, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства. Возглавляет Госкомиссию Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Итоговое заседание состоится завтра 4 сентября.