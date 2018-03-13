"Работа есть!": ярмарка вакансий в Петрозаводске пройдет при участии предприятий из других регионов

Во Дворце творчества детей и юношества 21 марта пройдет ярмарка вакансий для молодежи и выпускников учебных заведений "Карьера-2018".

"21 марта с 12.00 до 15.00 во Дворце творчества детей и юношества (ул. Красная, 8) для соискателей города Петрозаводска и Республики Карелия будет работать ярмарка вакансий "Карьера-2018" под девизом "Работа есть!", - сообщает региональное управление труда и занятости.

Ожидается, что участниками ярмарки станут предприятия и организации Карелии, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

"На ярмарке будет представлена возможность прямого общения соискателей работы с работодателями из таких сфер экономики, как: промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, здравоохранение, сфера услуг, силовые структуры, банковская сфера и сфера страхования", - отмечается в сообщении ведомства.

В рамках ярмарки запланировано проведение семинаров для незанятой молодежи (тема: Как найти работу?) и работодателей (о формировании системы независимой оценки профессионального уровня квалификации работников и о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов).