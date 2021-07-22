Работа кафе и ресторанов в Карелии после спада начала года резко оживилась во втором квартале

Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания в Карелии преодолели спад первых месяцев 2021 года и резко увеличили оборот во втором квартале.

Это следует из данных Карелиястата о показателях отрасли за январь–июнь.

В первом квартале оборот общепита сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но, начиная с апреля, начался резкий рост. Особенно это заметно по сравнению с периодом начала пандемии, когда заведения общественного питания были закрыты из-за введения ограничительных мер. Как это отразилось на цифрах статистики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».