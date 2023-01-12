Работник лесопромышленного предприятия в Карелии погиб на рабочем месте

Госинспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая со смертельным исходом на кондопожском предприятии.

Государственная инспекция труда в Республике Карелия начала расследование тяжелого случая, происшедшего с работником ООО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство», пишут на сайте ведомства.

Основными направлениями деятельности старейшего предприятия в Карелии являются лесозаготовка, транспортировка и сбыт древесины.

«По результатам расследования, будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении Госинспекции труда.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске сотрудник строительной компании получил тяжелую травму на работе.