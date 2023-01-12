Работник лесопромышленного предприятия в Карелии погиб на рабочем месте

Госинспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая со смертельным исходом на кондопожском предприятии.
Государственная инспекция труда в Республике Карелия начала расследование тяжелого случая, происшедшего с работником ООО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство», пишут на сайте ведомства.
Основными направлениями деятельности старейшего предприятия в Карелии являются лесозаготовка, транспортировка и сбыт древесины.
«По результатам расследования, будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении Госинспекции труда.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске сотрудник строительной компании получил тяжелую травму на работе.
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