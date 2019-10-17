Работники аэропортов рассказали о самых необычных находках в багаже

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Сотрудники аэропортов назвали самые необычные вещи, которые им доводилось находить в багаже за время своей работы.
Многие признавались, что находили в багаже секс-игрушки, зачастую в больших количествах. По словам одного из пользователей, однажды они с коллегами видели в сумке у пассажира резиновую вагину и резиновую мужскую нижнюю часть торса. Мужчина не помыл их после использования, пишет Lenta.ru.
Некоторые пытались перевозить в багаже животных. Один из пассажиров пытался пронести с собой в самолет рюкзак, полный живых крабов, а другой вез расчлененную пуму.
По рассказам части комментаторов, были пассажиры, пытавшиеся скрытно провезти в багаже мертвых людей, чтобы сэкономить на перевозке тела.
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