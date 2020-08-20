Работников-нелегалов оштрафовали в Карелии

В Кемском районе работники без документов из Средней Азии оштрафованы на 5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

На территории Кемского района выявлены два гражданина Средней Азии, осуществлявшие трудовую деятельность без разрешительных документов (патентов). Сотрудники полиции Кемского района в отношении иностранных граждан составили материалы о правонарушениях, Кемский суд оштрафовал каждого нарушителя на 5 тысяч рублей, но не выдворил за пределы РФ.

Такое мягкое наказание применено в соответствии с Указом президента РФ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Ранее указанные граждане уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Сотрудники миграционного подразделения напоминают, что в отношении граждан, допустивших неоднократные нарушения, может быть применена такая мера административного принуждения, как неразрешение въезда на территорию России сроком на 5 лет.

Рассматривается вопрос об административной ответственности работодателя, который привлек иностранцев к трудовой деятельности. Штрафные санкции Кодекса об административных правонарушениях достигают 800 тысяч рублей за каждого принятого на работу без патента иностранного гражданина, также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.