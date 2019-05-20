Работников с низкой зарплатой предлагают освободить от НДФЛ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает отменить НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Об этом заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков в ходе выступления на X съезде ФНПР.

"Дополнительным источником финансирования социальных расходов могут стать прогрессивный подоходный налог и увеличение налога на дивиденды от акций... Ещё большую актуальность приобретает инициатива ФНПР по введению "нулевой" ставки НДФЛ на доходы ниже прожиточного минимума", - заявил Шмаков, чьи слова цитирует RNS.

Подробнее об идее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".