Работников совхозов "Толвуйский" и "Ведлозерский" убедили приватизировать предприятия

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов готов был отказаться от плана приватизации совхозов "Толвуйский" и "Ведлозерский", если бы ему не удалось убедить работников предприятий.

Об этом Лабинов заявил на заседании комитета по экономической политике парламента Карелии, где рассматривался вопрос о включении этих совхозов в программу приватизации.

По его словам, в минувшие выходные он встречался с трудовыми коллективами и объяснил им необходимость приватизации, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.