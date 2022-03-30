Работница ларька в Петрозаводске опровергла обвинение о сливании экскрементов на улицу

Сотрудница цветочного ларька в центре Петрозаводска сообщила, что из ларька выливает только воду.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась сотрудница цветочного ларька в центре Петрозаводска, которая опровергла новость, где ее обвиняют в загрязнении территории у павильона.

«То, что выливается на газон, — это не экскременты деятельности человека, а простая вода из-под цветов. Мы ничего не загрязняем, у нас везде стоят камеры. Туалета у павильона никто не устраивает», — сообщила сотрудница цветочного ларька.

Ранее в соцсети горожане пожаловались, что «рядом с цветочным ларьком настоящая помойка! все отходы жизнедеятельности человека выливаются на газон за ларьком, а мусор складывается за остановкой». И опубликовали фото беспорядка.