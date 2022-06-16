Креативные продавцы шавермы в Петрозаводске использовали в названии ларька логотип «Макдоналдс» (ФОТОФАКТ)

На Перевалке появилась точка продажи шавермы, в названии которой использован перевернутый логотип «Макдоналдса».

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото ларька с занимательной вывеской.

«Креативно подошли к названию продавцы шавермы на Перевалке. Одна буква — а сколько интриги!» — написал автор фото.

Ранее сообщалось, что «Макдоналдс» возвращается в Петрозаводск.