Креативные продавцы шавермы в Петрозаводске использовали в названии ларька логотип «Макдоналдс» (ФОТОФАКТ)

На Перевалке появилась точка продажи шавермы, в названии которой использован перевернутый логотип «Макдоналдса».
В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото ларька с занимательной вывеской.
«Креативно подошли к названию продавцы шавермы на Перевалке. Одна буква — а сколько интриги!» — написал автор фото.
Ранее сообщалось, что «Макдоналдс» возвращается в Петрозаводск.
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