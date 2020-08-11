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Работодатель может перевести сотрудника на "удаленку" вне зависимости от договора

Новости. Общество
21:05, 11 Августа 2020
фото: © Olesya Kuznetsova/Shutterstock/FOTODOM
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Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором.

В Минтруде пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо, пишет издание "РИА Новости".

"Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности", – ответили в министерстве на вопрос о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не предусматривалось трудовым договором.

Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.

"Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений", – добавили в министерстве.

 
 
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