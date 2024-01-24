Работодатель подал в суд на своего водителя, потребовав возмещение ущерба за разбитый грузовик и рассыпанный щебень

Пудожский районный суд взыскал с работника в пользу работодателя ущерб, причиненный дорожно-транспортным происшествием.

Работодатель обратился в суд с исковым заявлением к работнику о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Истец просил возместить ущерб почти 2 млн 226 тысяч рублей, расходы на эвакуацию автомобиля 77 тысяч рублей и судебные расходы. В заявлении истец указал, что ответчик работал у него водителем самосвала, с ним был заключен договор о полной материальной ответственности.

Летом прошлого года произошло ДТП по вине ответчика — он опрокинул автомобиль. В результате грузовик истца получил механические повреждения. Экспертиза определила размер ущерба.

Ответчик с исковыми требованиями не согласился, поскольку его вина в совершении ДТП не установлена. Так, согласно протоколу об административном правонарушении, по мнению инспектора ГИБДД, ответчик не справился с управлением, в результате чего из кузова на дорогу высыпался щебень, который загрязнил проезжую часть. Сотрудники ГИБДД не составляли акт осмотра автомобиля, схему ДТП, поэтому протокол не может являться доказательством причинения ущерба ответчиком в результате административного правонарушения.

Суд установил, что на момент ДТП ответчик официально работал у истца. В отношении водителя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения — он создал угрозу безопасности дорожного движения, поскольку из кузова автомобиля на дорогу высыпался щебень.

Суд указал, что возложение на работника полной материальной ответственности возможно лишь в связи с совершением правонарушения, непосредственно повлекшего причинение ущерба. А ответчик к административной ответственности по факту опрокидывания грузовика не привлекался, его вина не устанавливалась.

Суд пришел к выводу, что в данном случае за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.

Кроме того, суд указал, что работы по управлению автомобилем и должность водителя не включены в перечень должностей и работ, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

В результате суд взыскал с работника в пользу работодателя ущерб в размере среднего заработка — 32 120 рублей и распределил судебные расходы, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.