Работодатели в Карелии предлагают зарплату выше, чем у них просят претенденты на вакансии

Жители Карелии, направляющие резюме для поиска новой работы, просят зарплату меньше, чем им готовы платить работодатели.

Это следует из результатов исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада. Агентство проанализировало резюме и вакансии, открытые в Карелии с 1 по 29 февраля 2020 года.

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в феврале составила 32 тыс. рублей. Однако жители Карелии, судя по данным из резюме, согласны на меньшее – в среднем на 30 тыс. рублей.

Какая сейчас конкуренция на рынке труда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".