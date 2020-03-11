890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Началась подготовка к сносу скандальной пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске 2
Сегодня 09:48
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 4
11.03.2020 17:11
Следком проверит обстоятельства страшного ДТП в центре Петрозаводска, где пострадал ребенок и женщина 1
11.03.2020 21:12
Подсчитан разрыв в зарплатах педагогов и директоров образовательных учреждений Карелии 6
11.03.2020 15:49
Морозы идут в Карелию
11.03.2020 13:57

Работодатели в Карелии предлагают зарплату выше, чем у них просят претенденты на вакансии

Новости. Общество
12:32, 12 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курсков
Загрузка...

Жители Карелии, направляющие резюме для поиска новой работы, просят зарплату меньше, чем им готовы платить работодатели.

Это следует из результатов исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада.  Агентство проанализировало резюме и вакансии, открытые в Карелии с 1 по 29 февраля 2020 года.

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в феврале составила 32 тыс. рублей. Однако жители Карелии, судя по данным из резюме, согласны на меньшее – в среднем на 30 тыс. рублей.

Какая сейчас конкуренция на рынке труда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
05.03.2020, 12:40
Современное цифровое оборудование для диагностики новообразований кожи появилось в Петрозаводске
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске

Аналитика

11.03.2020 17:11
Обществоведение
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 4
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о том, почему в парке "Каменный бор" стали строить детский сад.
Выбираем квартиру с отделкой "под ключ"
11.03.2020 14:10
"Местный всегда ближе к земле"
11.03.2020 11:32
Как туалетная бумага напугала карельских депутатов 11
10.03.2020 12:37
Садик в "Каменном бору": в поисках компромисса 5
10.03.2020 10:58
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Телеграм-каналы в политическом поле Карелии
11.03.2020 15:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»