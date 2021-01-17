Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России

Работодатели в Карелии после повышения МРОТ с 1 января обязаны платить зарплату не ниже этого уровня с учетом "северных" надбавок и районных коэффициентов.

Расчеты минимальной зарплаты опубликовала пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии.

МРОТ в России с 1 января составляет 12792 рубля в месяц, а в Карелии он намного больше.

Например, в Петрозаводске все работодатели должны платить 21106,8 рубля, а во многих районах суммы вдвое больше среднеросийского МРОТ.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".