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Работодателям Карелии рекомендовано перевести своих сотрудников на удаленный режим работы

Новости. Общество
12:07, 01 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом просит руководителей органов власти и предприятий принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах.

Новые рекомендации оперштаба касаются органов исполнительной власти и муниципалитетов, организаций и индивидуальных предпринимателей.

Руководителей просят установить режим допуска в зданиях организаций. Рекомендуется минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах, максимально используя дистанционный формат работы, особенно для работников старше 65 лет.

Кроме того, руководителям организаций необходимо провести дополнительную санитарную обработку своих зданий, вентиляционных систем, помещений, общественного транспорта.

В списке рекомендаций - сокращение числа совещаний с участием приглашенных лиц, использование в приоритетном порядке электронный документооборот и технические средства связи для обеспечения взаимодействия.

Напомним, жителям Карелии старше 65 лет рекомендовано не покидать свои дома без острой необходимости.

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