Жителям Карелии старше 65 лет рекомендовано не покидать свои дома без острой необходимости

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 разработал новые рекомендации для жителей республики.

В связи с подъемом сезонной заболеваемости ОРВИ и сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории республики оперштаб подготовил новые рекомендации.

Жителей Карелии старше 65 лет просят ограничить число контактов и по возможности без острой необходимости не покидать место проживания. При необходимости получения медицинской помощи пенсионерам рекомендуют вызывать врача на дом. Торговые точки людям старше 65 лет лучше посещать в период наименьшего скопления покупателей. А гулять и заниматься физической культурой и спортом советуют в нелюдных местах.

Всем остальным жителям республики рекомендовано строго соблюдать противоэпидемические мероприятия: носить маски и перчатки, особенно в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 63. Всего с начала пандемии заболели 4060 человек.