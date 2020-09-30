Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дмитриев: Новая экспертиза сочла все 9 фотографий порнографическими 17
Сегодня 06:40
Количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 63 человека 4
Сегодня 09:04
Глава Минздрава Карелии рассказал, будут ли остановлены плановые операции в случае "второй волны" COVID-19 1
30.09.2020 14:11
Появилось фото с места смертельного ДТП, где погиб ребенок и пожилой мужчина 2
30.09.2020 15:40
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии 3
30.09.2020 13:18

Жителям Карелии старше 65 лет рекомендовано не покидать свои дома без острой необходимости

Новости. Общество
11:45, 01 Октября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 разработал новые рекомендации для жителей республики.

В связи с подъемом сезонной заболеваемости ОРВИ и сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории республики оперштаб подготовил новые рекомендации.

Жителей Карелии старше 65 лет просят ограничить число контактов и по возможности без острой необходимости не покидать место проживания. При необходимости получения медицинской помощи пенсионерам рекомендуют вызывать врача на дом. Торговые точки людям старше 65 лет лучше посещать в период наименьшего скопления покупателей. А гулять и заниматься физической культурой и спортом советуют в нелюдных местах.

Всем остальным жителям республики рекомендовано строго соблюдать противоэпидемические мероприятия: носить маски и перчатки, особенно в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 63. Всего с начала пандемии заболели 4060 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ева
2020-10-01 13:09:24
Ну,наконец то, а то пенсы не дождутся никак когда начнут "прессовать"!?!
zanoza
2020-10-01 11:57:47
Ну тогда половине депутатов надо дома сидеть :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

Сегодня 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект"
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»