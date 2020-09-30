Количество заболевших коронавирусом за сутки увеличились на 63

Около 50 новых случаев COVID-19 пришлось на Петрозаводск.

По сообщению регионального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 63 новых случая коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 47 человек, в Питкярантском районе – 6 человек (Питкяранта – 4, поселок Ляскеля – 2), в Беломорске – 3 человека, в Кондопоге – 4 человека, в Сортавале – 2 человека, в Сегежском районе – 1 человек (поселок Надвоицы).

Всего с начала пандемии заболели 4060 человек.

За сутки выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 29, в Кемском районе – 1, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2. Всего выздоровевших – 3377 пациентов.

Летальных случаев за сутки не зарегистрировано. За время пандемии в Карелии умерли 37 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 661,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 801,6 случая, по Северо-Западу – 819,3.

Напомним, накануне в столице Карелии от коронавируса скончался 69-летний пациент больницы.