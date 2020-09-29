В столице Карелии от коронавируса скончался 69-летний пациент больницы

В республиканской инфекционной больнице от коронавирусной инфекции скончался пенсионер, имевший сопутствующие заболевания, сообщили в оперштабе Карелии.

В минувшие сутки в Карелии подтверждены 44 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 34 человека, в Лоухи – 2 человека, в Сегеже – 2 человека, в Пряже – 1 человек, в Кондопожском районе – 2 человека (Кондопога и деревня Чеболакша), в Прионежском районе – 3 человека (село Заозерье – 2, поселок Ладва – 1).

Общее число заболевших в Карелии на 30 сентября составляет 3997 человек.

Выздоровели за время пандемии 3343 человек, за минувшие сутки выписался по выздоровлению 31 пациент: в Петрозаводске – 22, в Пряжинском районе – 1, в Костомукше – 1, в Кондопожском районе – 2, в Лахденпохском районе – 3, в Питкярантском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1.

Число умерших за сутки увеличилось на один и составило 37 человек.

На самокарантине находятся 1112 человек (+7 за сутки).

В местах обсервации пребывает два человека (+1 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 650,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 795,8 случая, по Северо-Западу – 813,1.

Всего за время пандемии в Карелии проведено 176630 исследований, за минувшие сутки – 1139 тестов.