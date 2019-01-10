Работы карельских художников Буриных представят в выставочном зале Петрозаводска

Экспозиция полотен известного мастера Льва Бурина и его сына Михаила Бурина начнет работу 17 января в Городском выставочном зале.

Как рассказали в мэрии, выставка, запланированная как послесловие к 75-летнему юбилею медвежьегорского живописца Льва Николаевича Бурина, неожиданно приобрела мемориальный характер.

"Буквально за два месяца до ее открытия мастера не стало. Осталось его наследие - полотна, акварели и рисунки. Многие из них, особенно сделанные в последние несколько лет, вошли в экспозицию", - отметили в мэрии.

Лев Бурин рисовал не только пейзажи и портреты, но и жанровые сцены, с искренней открытостью рассказывал о себе, своих земляках, о повседневном бытии маленького городка, его природе, архитектуре, буднях и праздниках. Этим вдохновляющим миром для художника были его родные края – Нижегородская область и Карелия.

Такая жизненная философия и творчество, любовь к нашей республике, её рекам, озерам и лесам повлияли и на сына художника, Михаила Бурина, второго участника выставки. Большинство его работ, представленных в экспозиции, – это северные пейзажи, написанные с натуры. В работах Михаила Бурина проявляются черты, отличающие его творческий почерк и индивидуальность.

Открытие выставки состоится 17 января в 16.00 в Городском выставочном зале на пр.Ленина,26.