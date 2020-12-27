Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены

Демонтированные элементы незаконной торговой пристройки, которую судебные приставы не могут снести более шести лет, возвращены на прежнее место.

Начавшиеся на прошлой неделе работы по демонтажу незаконной торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского, которая более известна в городе как "Невский пассаж", прекращены. Более того, как убедилась "Столица на Онего", снятые рабочими элементы пристройки возвращены на прежнее место.



©Столица на Онего

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к демонтажу "Невского пассажа" до конца нынешнего года никто не приступал, хотя жильцы дома не раз устраивали в Петрозаводске акции протеста против бездействия властей, а два ветерана Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов даже сдали в губернаторскую администрацию свои юбилейные медали к 70-летию Победы.

В ноябре уходящего года Арбитражный суд Карелии обязал коммерсантов, занимающих нежилые помещения на первом этаже дома номер 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, освободить эти помещения по иску судебных приставов. После этого у дома начались работы по сносу незаконной пристройки, но они продолжались всего несколько дней, и скандальный "Невский пассаж" остался на прежнем месте.