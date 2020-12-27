Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены

Демонтированные элементы незаконной торговой пристройки, которую судебные приставы не могут снести более шести лет, возвращены на прежнее место.
Начавшиеся на прошлой неделе работы по демонтажу незаконной торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского, которая более известна в городе как "Невский пассаж", прекращены. Более того, как убедилась "Столица на Онего", снятые рабочими элементы пристройки возвращены на прежнее место.
Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к демонтажу "Невского пассажа" до конца нынешнего года никто не приступал, хотя жильцы дома не раз устраивали в Петрозаводске акции протеста против бездействия властей, а два ветерана Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов даже сдали в губернаторскую администрацию свои юбилейные медали к 70-летию Победы.
В ноябре уходящего года Арбитражный суд Карелии обязал коммерсантов, занимающих нежилые помещения на первом этаже дома номер 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, освободить эти помещения по иску судебных приставов. После этого у дома начались работы по сносу незаконной пристройки, но они продолжались всего несколько дней, и скандальный "Невский пассаж" остался на прежнем месте.
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