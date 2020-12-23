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В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)

Новости. Общество
14:40, 24 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Незаконную пристройку к жилому дому демонтируют через шесть лет после вступления в силу судебного решения о ее сносе.

В Петрозаводске начался снос незаконной торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского, которая более известна в городе как "Невский пассаж". Как сообщили "Столице на Онего" жильцы дома, пристройку демонтируют коммерсанты, которые ее возвели.   

Напомню, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к демонтажу "Невского пассажа" до конца нынешнего года никто не приступал, хотя жильцы дома не раз устраивали в Петрозаводске акции протеста против бездействия властей, а два ветерана Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов даже сдали в губернаторскую администрацию свои юбилейные медали к 70-летию Победы.

Более того, весной прошлого года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия направило в городской суд Петрозаводска иск о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в связи с невозможностью исполнения судебного решения о его сносе. Поводом для этого послужило техническое заключение ООО "АктивПроект" из города Иваново, которое по государственному контракту с Федеральной службой судебных приставов обследовало в 2018 году первый этаж жилого дома номер 30 на проспекте Александра Невского и пришло к выводу о возможности обрушения здания при демонтаже пристройки. 

В июне 2019 года городской суд отказал карельским приставам в удовлетворении их иска. Рассматривавшая его судья Ирина Гадючко не нашла в заключении ООО "АктивПроект" каких бы то ни было новых фактов о состоянии фундамента жилого дома, грунтов или подземных вод, о которых не было известно при вынесении судебного решения о сносе пристройки в 2013 году. Судья Гадючко сочла также необходимым обратить внимание главного судебного пристава России Дмитрия Аристова на грубые нарушения закона при исполнительном производстве в отношении незаконной торговой пристройки "Невский пассаж". В августе прошлого года Верховный суд республики оставил это решение в силе, однако работы по демонтажу пристройки так и не были начаты. Вместо этого карельские приставы решили вновь судиться за "Невский пассаж" – в Третьем кассационном суде общей юрисдикции. 

Представитель Управления ФССП по РК Ольга Баронова просила Судебную коллегию Третьего кассационного суда отменить вынесенные карельскими судами решения и прекратить исполнительное производство в отношении "Невского пассажа", а точнее – двух братьев-предпринимателей Цмугуновых, являющихся в деле должниками. Но в декабре 2019 года суд в Санкт-Петербурге также отказал карельским приставам в удовлетворении их кассационной жалобы, и только после этого ФССП прекратила тяжбы за незаконную пристройку в Петрозаводске.

А в ноябре Арбитражный суд Карелии вынес в ноябре решение, которое обязало коммерсантов, занимающих нежилые помещения на первом этаже дома номер 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, освободить эти помещения. После этого стало очевидно, что "Невский пассаж" все-таки пойдет под снос.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Родька
2020-12-24 14:45:03
Серьезно,? всего несколько лет и потребовалось для исполнения решения суда!
Гость
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