Рашид Нургалиев приехал на остров Кижи, чтобы обсудить развитие ремесел в Карелии

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев совершил поездку на остров Кижи в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, которое состоится в 2020 году.

В музее-заповеднике гость встретился за чашкой копорского чая со специалистами музея и представителями карельских мастеров-ремесленников, чтобы обсудить возможное развитие в республике традиционных ремесел. Поводом для разговора стал недавний визит Рашида Нургалиева во Владимирскую область, где народные ремесла, в частности, гончарное дело, становятся визитной карточкой региона. "Традиционные ремесла – это наша историческая память, – подчеркнул Рашид Нургалиев. – И одновременно – важный фактор социального, экономического, творческого развития территорий".

Гость подарил музею образцы изделий владимирских мастеров и предложил карельскому ремесленному сообществу перенимать успешный опыт организации дела, которое, как оказалось, может быть достаточно прибыльным.

Рашид Нургалиев уже не раз бывал на острове Кижи и оказывал поддержку многим проектам музея. Он хорошо знаком с его работой, включая реставрацию памятников деревянного зодчества, чем и объясняется выбор места для проведения совещания. Ведь восстановление деревянных предметов и построек в обязательном порядке требует от реставратора владения традиционными инструментами и приемами мастерства.

Помимо гончарного дела, на встрече обсуждалось и кузнечное, которое исторически было более развито в Заонежье, о чем свидетельствует недавно прошедший на острове Кижи фестиваль мужских ремесел "Гвоздь" и тот факт, что у музея Кижи есть две кузницы - в экспозиции на острове Кижи и в квартале исторической застройки Петрозаводска. В итоге было принято решение наладить контакты с владимирскими мастерами для обмена опытом и, если по итогам возникнут перспективные проекты, рассмотреть возможность их поддержки.

Как отметила заместитель директора музея "Кижи" Светлана Воробьева, развитие ремесла может идти по двум основным направлениям: сохранение традиционных приемов ремесла и их творческое развитие. Для музея более важно сохранение традиции, которое, в свою очередь, должно служить прочным фундаментом для творчества.

В завершение визита Рашид Нургалиев посетил хранилище фондовых предметов из дерева в доме Сергина в деревне Васильево, где собрано множество уникальных образцов крестьянских ремесленных изделий. Также гость обсудил с директором музея Еленой Богдановой ряд инфраструктурных и реставрационных проектов.