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Расходы производителей "молочки" в Карелии вырастут из-за обязательной маркировки продукции

Новости. Экономика
14:34, 17 Февраля 2021
фото: пресс-служба правительства РК
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Обязательная маркировка молочной продукции, которая вводится с середины 2021 года, потребует дополнительных затрат производителей в Карелии – они нуждаются в субсидиях на оборудование.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова, комментируя итоги совещания в министерстве сельского хозяйства Карелии с участием представителей карельских предприятий – производителей молока.

По словам бизнес-омбудсмена, предприятия смогут выбрать способ нанесения маркировки - заказать в типографии упаковку с кодом маркировки или установить на предприятии специальное оборудование для нанесения кода непосредственно на линиях выпуска продукции. В любом случае, это потребует расходов производителей.

Что решили на совещании, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Жуки
2021-02-17 15:32:17
сейчас нытики либерасты опять завоют, что им не дают работать, что кто-то всё слил. Как там дела в Вашингтоне?
User
2021-02-17 15:30:20
Не для того придумывают всякие маркировки, чтобы их субсидировать. Средства нужны на аквадискотеку.
кир
2021-02-17 14:59:29
Ваши проблемы, а нам - пофиг.
Leopol'd
2021-02-17 16:02:26
кир, мозг так и не отошёл от наркотиков?! Ты в том числе и заплатишь. Причём не в казну, а считай напрямую специально назначенным людям.
Иосиф
2021-02-17 14:49:22
У нас всё делается не для людей,а вопреки,к сожалению....
однозначно
2021-02-17 14:47:34
Вечно недовольные либерасты пусть жрут пальму :)
Гость
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