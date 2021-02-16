Расходы производителей "молочки" в Карелии вырастут из-за обязательной маркировки продукции

Обязательная маркировка молочной продукции, которая вводится с середины 2021 года, потребует дополнительных затрат производителей в Карелии – они нуждаются в субсидиях на оборудование.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова, комментируя итоги совещания в министерстве сельского хозяйства Карелии с участием представителей карельских предприятий – производителей молока.

По словам бизнес-омбудсмена, предприятия смогут выбрать способ нанесения маркировки - заказать в типографии упаковку с кодом маркировки или установить на предприятии специальное оборудование для нанесения кода непосредственно на линиях выпуска продукции. В любом случае, это потребует расходов производителей. Что решили на совещании, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".