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Расходы жителей Карелии на товары и услуги выросли всего на 1 тыс. рублей в месяц — статистика

Новости. Общество
12:35, 20 Сентября 2021
фото: © Александра Мудрац / ТАСС

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Среднемесячные расходы жителей Карелии на приобретение товаров, услуг и общественное питание в Карелии в 2021 году составили 26,3 тыс. рублей на человека.

Это всего на 3,8% или на 1 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие расчеты провели составители рейтинга регионов по динамике потребительского спроса в январе–июле 2021 года. Результаты опубликованы агентством РИА Новости.

В целом потребительский спрос в Карелии вырос на 6,8%.

В среднем по России среднемесячные среднедушевые расходы населения увеличились на 4 тыс. рублей, а потребительский спрос — на 12%.

Исследование основано на официальных статистических показателях оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на кафе и рестораны.

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