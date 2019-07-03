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Новости. Общество
19:10, 03 Июля 2019
фото: PersonaStars

Раскрыт секрет молодости Аллы Пугачевой

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Известный косметолог объяснила, как певице удалось сохранить неувядающую красоту в 70 лет.

Алла Борисовна не скрывает, что в 90-е прибегала к помощи пластических хирургов. Тогда одна из операций едва не стоила звезде жизни: началось заражение крови, но артистку удалось спасти. Со временем Пугачевой пришлось отказаться от пластики из-за проблем с сердцем, пишет Cosmopolitan. 

Весной певице исполнилось 70 лет, однако поклонники и звездные коллеги дают Примадонне не больше 55. Косметолог и дерматолог Марта Орлова раскрыла секреты молодости звезды.


instagram.com/alla_orfey

"Конечно же, есть все признаки удачно проведенных в прошлом хирургических манипуляций и блефаропластики в сочетании с аккуратно проводимыми ныне косметологическими процедурами. Хороший макияж и харизма тоже удачно дополняют образ, плюс правильное питание и спорт. Не думаю, что Пугачева делает пластику. Более того, я уверена, что она прибегает лишь к легкой косметологии – это разрешено", – пояснила Орлова.

Звездный косметолог также высказала мнение, что Алла Борисовна использует химические пилинги, делает уколы гиалуроновой кислоты и пептидов, применяет для омоложения кожи микротоки.

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Комментарии

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однозначно
2019-07-03 19:41:57
А чего про Пугачеву ? У нас свои едросовские фотомодели в Петрозаводске есть. Там косметика тресантиметровым слоем накладена кажный день. Кроме Пивненко конечно. Эта бабуля строгих взглядов.
Гость
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