Раскрыт секрет молодости Аллы Пугачевой

Известный косметолог объяснила, как певице удалось сохранить неувядающую красоту в 70 лет.

Алла Борисовна не скрывает, что в 90-е прибегала к помощи пластических хирургов. Тогда одна из операций едва не стоила звезде жизни: началось заражение крови, но артистку удалось спасти. Со временем Пугачевой пришлось отказаться от пластики из-за проблем с сердцем, пишет Cosmopolitan.

Весной певице исполнилось 70 лет, однако поклонники и звездные коллеги дают Примадонне не больше 55. Косметолог и дерматолог Марта Орлова раскрыла секреты молодости звезды.

"Конечно же, есть все признаки удачно проведенных в прошлом хирургических манипуляций и блефаропластики в сочетании с аккуратно проводимыми ныне косметологическими процедурами. Хороший макияж и харизма тоже удачно дополняют образ, плюс правильное питание и спорт. Не думаю, что Пугачева делает пластику. Более того, я уверена, что она прибегает лишь к легкой косметологии – это разрешено", – пояснила Орлова.

Звездный косметолог также высказала мнение, что Алла Борисовна использует химические пилинги, делает уколы гиалуроновой кислоты и пептидов, применяет для омоложения кожи микротоки.