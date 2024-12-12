«Должен в бюджет района 11 млн рублей!»: стало известно, кто возглавил группу недовольных работой коммунальных служб Лахденпохьи

Глава администрации Лахденпохского района Карелии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» на текущей неделе комментировала ситуацию с аварией на водопроводе в городе. Аварию устранили 12 декабря, однако возникли непредвиденные сложности

«Новый насос, установленный на ВНС в Лахденпохье, не вышел на нужные параметры. В результате этого медленно наполнялась система водоснабжения. Вновь устанавливается старый насос на ВНС, система водоснабжения будет наполнена ближайшее время», — сообщила 13 декабря Оксана Жесткова.

А в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» написали о недовольстве местного населения работой заместителя главы администрации по ЖКХ и инфраструктуре.

«Столица на Онего» обратилась в администрацию Лахденпохского района за комментарием по этой ситуации.

Оксана Жесткова сразу ответила, что готова прокомментировать инцидент.

«....В группе, откуда идет первоначальная информация, заблокированы те жители, которые готовы сказать правду, а не поливать грязью тех, кто этой группе неугоден, где печатается проплаченный искаженный материал», — ответила глава администрации Лахденпохского района.

По словам Оксаны Жестковой, администратор группы должен в бюджет района 11 млн рублей. Эти деньги непременно пошли бы на решение многих проблем, которые накопились в районе, отметила она.

Ранее мы писали о том, что местные жители выражают недовольство работой заместителя главы администрации по ЖКХ и инфраструктуре.