«Должен в бюджет района 11 млн рублей!»: стало известно, кто возглавил группу недовольных работой коммунальных служб Лахденпохьи

Власти Лахденпохьи назвали «искаженным материалом» публикацию в сети о работе коммунальных служб.
Глава администрации Лахденпохского района Карелии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» на текущей неделе комментировала ситуацию с аварией на водопроводе в городе. Аварию устранили 12 декабря, однако возникли непредвиденные сложности
«Новый насос, установленный на ВНС в Лахденпохье, не вышел на нужные параметры. В результате этого медленно наполнялась система водоснабжения. Вновь устанавливается старый насос на ВНС, система водоснабжения будет наполнена ближайшее время», — сообщила 13 декабря Оксана Жесткова.
А в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» написали о недовольстве местного населения работой заместителя главы администрации по ЖКХ и инфраструктуре.
«Столица на Онего» обратилась в администрацию Лахденпохского района за комментарием по этой ситуации.
Оксана Жесткова сразу ответила, что готова прокомментировать инцидент.
«....В группе, откуда идет первоначальная информация, заблокированы те жители, которые готовы сказать правду, а не поливать грязью тех, кто этой группе неугоден, где печатается проплаченный искаженный материал», — ответила глава администрации Лахденпохского района.
По словам Оксаны Жестковой, администратор группы должен в бюджет района 11 млн рублей. Эти деньги непременно пошли бы на решение многих проблем, которые накопились в районе, отметила она.
Ранее мы писали о том, что местные жители выражают недовольство работой заместителя главы администрации по ЖКХ и инфраструктуре.
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