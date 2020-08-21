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Раскрыт секрет похудения звезд российского шоу-бизнеса

Новости. Общество
23:30, 21 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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"Звездный" диетолог Надя Шарк назвала продукты, которые помогают звездам худеть.

По словам звёздного диетолога Нади Шарк, с такой же проблемой набора веса на карантине столкнулись многие знаменитости, пишет "Комсомольская правда".

"Я могу вам назвать секретные продукты, на которых худеют наши звезды, – рассказала диетолог. – Во-первых, это красная чечевица – легкий для усвоения и невероятно полезный растительный белок, который очень важен на снижении веса. Во-вторых, это кумин (зира) и имбирь – специи, которые помогают улучшить пищеварение, увеличить метаболизм, помочь усвоиться еде. Кумин хорошо добавлять в салаты и тёплые блюда, в бобовые, в мясо. А на основе имбиря можно делать горячие или холодные напитки. Ещё отличный продукт – соевый сыр тофу. Когда некогда готовить чечевицу, а растительный белок нужен, то натуральный тофу в удобной упаковке прекрасно подходит на перекус вне дома. С ним можно быстро приготовить салат и сделать полезные бутерброды. Плюс не надо забывать про сок алоэ. Алоэ вера содержит важные энзимы, витамины и минералы – всего около 200 полезных активных веществ. Ученые называют сок алоэ транспортным средством за его способность проникать глубоко в различные ткани организма. Проникая вглубь клеток в 3–4 раза быстрее воды, алоэ вера помогает выводить токсины и шлаки".

Как рассказывает Надя Шарк, недавно она помогла избавиться от лишних сантиметров на талии певице Анне Калашниковой.

"Ане помог снизить вес кунжутный урбеч , – говорит Надя. – Аня раньше не успевала позавтракать и тем более приготовить себе еду из-за большой загруженности, а сейчас съедает пару ложек кунжутного урбеча с фруктами, зиру, имбирь, плюс другие специи Аня добавляет в воду в оптимальной дозировке и пьет в течение дня. Ну и конечно, чечевица (особенно в момент самоизоляции) стала одним из основных блюд Калашниковой. Она ее ела на обед и на ужин".

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