Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Злоумышленники нашли новый способ мошенничества при продаже смартфонов.

Они берут устройство в лизинг и перепродают его, однако спустя какое-то время телефон блокируется из-за отсутствия платежей, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на директора по маркетингу компании Forward Leasing Василия Пителинского.

По его словам, мошенники в своих схемах используют программу Samsung Upgrade. В рамках нее пользователь может за небольшую ежемесячную плату пользоваться новым смартфоном, а после 12 месяцев либо бесплатно обменять его на новый, либо выкупить, внеся остаток платежей. Процесс оформления подписки полностью цифровой и происходит онлайн.



"Юридически такая форма приобретения гаджетов – лизинг. Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды. Они оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. После получения гаджетов организаторы перепродают их ничего не подозревающим покупателям. Зачастую по очень привлекательным ценам на сайтах бесплатных объявлений или рынках. Первоначального взноса программа не предусматривает, поэтому смартфон в момент перепродажи работает нормально", – отметил эксперт.

Однако через некоторое время начинают приходить сообщения с просьбой внести очередной платеж по лизингу. Если плата не внесена, устройство блокируется и использовать его уже невозможно.

Эксперты рекомендуют по возможности покупать смартфоны в официальных магазинах и относиться с осторожностью к покупке с рук или в сомнительных точках перепродажи.



Помимо этого, пользователям рекомендуется перед покупкой смартфона проверить по уникальному идентификатору устройства (IMEI), не участвует ли он в программе лизинга.

"Дополнительным сигналом для вас может служить отсутствие кассового чека у продавца. По программе лизинга он не выдается, так как смартфон перейдет в собственность только после выплаты всех платежей. В таком случае с большой вероятностью вы услышите какую-то историю про потерю чека", – добавил он.