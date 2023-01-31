Раскрыты коварные признаки высокого давления даже у здоровых людей

Врач-кардиолог и терапевт медицинского сервиса «СберЗдоровье» Ольга Фролова раскрыла опасные признаки высокого артериального давления у здоровых людей.

Об этом она рассказала изданию «Секрет фирмы».

В первую очередь люди часто жалуются на ощущение жара, тяжесть в голове или боль. Помимо этого, распространенными симптомами при повышенном давлении могут быть покраснение лица и ощущение мушек перед глазами.

По словам Фроловой, уменьшить риск развития гипертонии поможет правильное питание. Она посоветовала ограничить употребление соли, сахара и животных жиров. Кроме того, доктор порекомендовала избегать курения и употребления алкоголя.