Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит

Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.

Последствия пандемии заставили нас в корне изменить взгляды на жизнь: мы стали гораздо более осмотрительными, научились особенно бережно относиться к здоровью – собственному и своих близких.

Даже очень консервативные люди старшего поколения, наиболее уязвимые в плане здоровья, прислушались к советам медиков и научились обходиться без посиделок на лавочках у подъездов, долгих бесед с соседями и персоналом в магазинах или на почте.

Конечно, живое общение необходимо всем, но для этого сегодня существует множество средств связи, главное из которых – интернет. Он же помогает решать домашние вопросы, не выходя из дома.

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