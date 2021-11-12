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«Разберутся по персоналиям»: Парфенчиков поручил провести комплексную проверку администрации Кемского района по подготовке к зиме

Новости. Политика
11:21, 23 Декабря 2021
фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru

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Заместитель главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков пообещал, что по итогам проверки «сформулирует предложения по персоналиям».

Во время «прямой линии» с жителями республики, которая состоялась накануне, глава Карелии Артур Парфенчиков получил жалобу из Кеми, где вот уже несколько недель устраняются последствия аварии на водопроводе.

«Мы неоднократно в этом году поднимали вопрос подготовки Кемского района к зимнему сезону, но опять все случилось «неожиданно». Конечно, мы приняли организационные решения, выделили средства — 3 миллиона рублей на ликвидацию аварии в Кеми, привлекли специалистов «Карелкоммунэнерго», по моему поручению министр строительства Виктор Викторович Россыпнов лично выезжал в Кемь и контролировал ситуацию, сейчас продолжает этим заниматься», — пояснил Парфенчиков.

Как сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов, в настоящее время специалисты ликвидировали две самые крупные аварии, еще остается проблема на улице Вокзальная, где замена заглушек в колодце возможна только при температуре не ниже -5 градусов.

Во время «прямой линии» Парфенчиков попросил своего заместителя по внутренней политике Игоря Корсакова в ближайшее время выехать в Кемь, провести комплексную проверку и дать оценку работы районной администрации в части подготовки к зиме.

«Важно понять, насколько глубоко и конкретно такая подготовка проводилась и просчитывались риски, почему летнее температурное окно не было использовано для замены задвижек. Я не думаю, что там большие деньги...», — сказал Парфенчиков.   

Парфенчиков попросил Корсакова провести проверку до конца года и после январских каникул доложить об итогах.

Корсаков ответил, что вместе со специалистами незамедлительно выедет в Кемь.

«По итогам анализа сформулируем свои предложения, думаю, что они будут конкретными, по персоналиям», — сказал Корсаков.

Напомним, что главой администрации Кемского района, ответственным за подготовку к зиме, является Дмитрий Петров. И хотя его имя ни разу не прозвучало во время диалога о проверке в Кеми, было понятно, что именно его имели ввиду, когда говорили о «персоналиях».  

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Комментарии

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Саныч
2021-12-23 13:22:24
Угу. Лучше Петрозаводск проверьте. Благо ехать далеко не надо.
Изя
2021-12-23 12:05:31
Всё ясно , сделают крайним и уберут "блогера" ))) :)
Гость
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