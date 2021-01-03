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Разборка с применением газового баллончика в троллейбусе закончилась вызовом медиков и полиции в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:25, 04 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В Петрозаводске произошел конфликт между кондуктором и пассажирами в городском троллейбусе, в ходе которого в салоне был применен газовый баллончик.

В воскресенье, третьего января, в одном из петрозаводских троллейбусов произошел конфликт. Информацию об этом "Столице на Онего" подтвердили в региональном МВД. Сообщение о скандале в общественном транспорте поступило в карельскую полицию в районе 18-30.

Предполагаемые подробности случившегося накануне были опубликованы в сообществе  "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск". Анонимный автор сообщил, что в троллейбусе №1 случилась потасовка между кондуктором и пассажирами, которым якобы не хватило сидячих мест. По информации паблика, сотрудница троллейбусного управления попросила людей покинуть салон, мотивируя это тем, что стоя ездить запрещено, а затем в ходе ссоры распылила содержимое газового баллончика.

"Также хотелось бы отметить действия водителя, которая во время перепалки активно поддерживала кондуктора, ругаясь матом по громкоговорителю, а затем, когда кондуктор выпустила газ, открыла только одну дверь в салоне (среднюю), в результате чего пассажиры не смогли сразу покинуть троллейбус, и возникла давка", - говорится в тексте сообщения.

Источник "Столицы на Онего" приводит другую версию событий: якобы газовый баллончик был применен не кондуктором, а кем-то из присутствовавших. После этого пострадавшая работница троллейбусного парка обратилась к медикам и в полицию. 

Известно, что в настоящее время в МВД выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Карелии депутат заявила про опасность троллейбусов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2021-01-04 12:00:56
Очередное доказательство эффективности безголовых "мер" главы.
однозначно
2021-01-04 11:41:41
Надо было электрошокером, ибо троллейбус
Гость
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