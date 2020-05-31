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"Они всё больше представляют собой угрозу для жизни": в Карелии депутат заявила про опасность троллейбусов

Новости. Общество
10:08, 01 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова назвала безобразным состояние троллейбусного парка предприятия ПМУП "Городской транспорт", у одной из машин которого накануне на ходу отлетело колесо.

Депутат напомнила, что ее фракция зимой 2019 года вносила в парламент региона поправку о выделении "Городскому транспорту" 125 млн рублей на приобретение троллейбусов. Однако решение о выделении этих средств депутаты отказались принимать. Эмилия Слабунова утверждает, что в январе текущего года также обращалась к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой инициировать выделение 125 млн рублей из бюджета на троллейбусы, однако ее требования удовлетворены вновь не были. Тогда, по ее словам, она внесла поправку о поддержке троллейбусного парка повторно, но она вновь была заблокирована депутатским корпусом.

"Средний пробег троллейбусов за прошедшее с ноября время уже, видимо, перевалил за 1 млн км. Колеса отваливаются на ходу, они всё больше представляют собой угрозу для жизни. Кто-то еще не понимает, что как голосуем, так и ездим, так и живем?!", - написала Эмилия Слабунова.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2020-06-01 14:38:00
Естественно, виноваты стрелочники-механики, а не "крепкие хозяйственники", подгонящие городу столичный утиль вместо новых троллейбусов.
Беня
2020-06-01 13:07:45
То шо колёсико отвались, это раз***дяйство на производстве. Шоб его не было, работникам надо больше платить и больше дрючить. А когда работник получает полтора мрота попытка дрючить чревата тем, шо тебе плюнут в рожу и пойдут туда, где на 300 р больше платят. И сам будешь крутить колёсико в костюме и лаковых тяфлях.
Как говорят в транспортных кругах, какой тариф -такая скорость :) как в прочем, какой тариф - такой и контингент :)
Алексей
2020-06-01 12:48:53
вообщем,что удивляться,депутатам,только б зарплату получать,да деньги пилить
Горожанин
2020-06-01 11:50:36
Надеюсь, речь идет об укреплении троллейбусного парка, а не о его ликвидации?! Слухи об опасности троллейбусов для жизни горожан сильно преувеличены, "маршрутки" с их лихими водителями опаснее в разы!
Беня
2020-06-01 12:56:59
Горожанин, это да :)
Dima
2020-06-01 11:26:47
Единоросы довольны: "А че? Нормальные тралики. Для быдла потянет. "
кир
2020-06-01 12:57:47
Dima, ты самый самобыдлый. :)
gaudealis
2020-06-01 11:18:06
А у маршруток колёса не отлетают?
Я сам был свидетелем такого случая. Ехал в маршрутке, а у неё на полном ходу на ул. Куйбышева (при движении под горку) переднее колесо отвалилось и умчалось куда-то вдаль.
zanoza
2020-06-01 12:06:55
gaudealis, маршрутки -это частный бизнес, на их покупку должен частник раскошелиться. Троллейбусы же муниципальный транспорт, на его содержание и обновление парка должен затратиться городской бюджет. Плачевное состояние троллейбусного парка это "заслуга" Петрозаводской мэрии, которая палец о палец не стукнула чтобы хотя бы к 100-летию республики привести троллейбусы в божеский вид. Всё ждут подарков.
кир
2020-06-01 11:10:56
Почему не арестован механик, выпустивший на линию троллейбус с плохим колесом? Всё заигрываете с белым и пушистым народом. Добром это не кончится. Получается, что своей кровью и жизнью никто не отвечает за работу в стране
Советов. :)
Os
2020-06-01 11:10:15
Маршрутки не в таком уж и лучшем состоянии, чем троллейбусы. ТУ хоть графики начала и окончания работ и интервалы соблюдает. В большинстве других городов сопоставимых с Петрозаводском, хоть как-то да троллейбусы закупают.
Сеня
2020-06-01 10:55:06
хде Фукс? Трунов? Хде команда Агрикалчи? Когда читка в троллейбусе.. Слабуновой пора на дачу грядки копать
User
2020-06-01 14:32:37
Сеня, изолировали из палаты, даже перелогиниться не успел? :)
Беня
2020-06-01 12:59:01
новый, перелогинься :)
новый
2020-06-01 13:16:46
Беня, ущемляешь мои конституционные права. Не имеешь право заставлять меня перелогинивоться :)
zanoza
2020-06-01 12:13:12
Сеня, ты чего тут разбушевался? Под нового косить стал, так новый не лучший пример для подражания.
нетюлень
2020-06-01 10:31:03
Без троллейбусов останутся одни маршрутки и их неприкасаемые хозяева. Это - лучше?
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