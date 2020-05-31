"Они всё больше представляют собой угрозу для жизни": в Карелии депутат заявила про опасность троллейбусов

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова назвала безобразным состояние троллейбусного парка предприятия ПМУП "Городской транспорт", у одной из машин которого накануне на ходу отлетело колесо.

Депутат напомнила, что ее фракция зимой 2019 года вносила в парламент региона поправку о выделении "Городскому транспорту" 125 млн рублей на приобретение троллейбусов. Однако решение о выделении этих средств депутаты отказались принимать. Эмилия Слабунова утверждает, что в январе текущего года также обращалась к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой инициировать выделение 125 млн рублей из бюджета на троллейбусы, однако ее требования удовлетворены вновь не были. Тогда, по ее словам, она внесла поправку о поддержке троллейбусного парка повторно, но она вновь была заблокирована депутатским корпусом.

"Средний пробег троллейбусов за прошедшее с ноября время уже, видимо, перевалил за 1 млн км. Колеса отваливаются на ходу, они всё больше представляют собой угрозу для жизни. Кто-то еще не понимает, что как голосуем, так и ездим, так и живем?!", - написала Эмилия Слабунова.

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