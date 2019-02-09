"Раздражительный, невыдержанный и конфликтный жаргонными словами оскорбляет других осужденных"

Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК № 9 Петрозаводска священник Иван Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО. Как нам стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову и перевести его в ИК общего режима.

Как рассказали в колонии, "раздражительный, невыдержанный и конфликтный по своему характеру Петунов жаргонными словами оскорбляет других осужденных, отказывается выполнять законные требования администрации".

Рассматривать представление колонии будет судья Дмитрий Хромых, который выносил приговор Петунову.

Напомним, 1 декабря 2015 года находившийся в нетрезвом состоянии Петунов на своей иномарке в районе республиканской больницы вначале задел два автомобиля. После чего на пешеходном переходе в районе древлянского кольца сбил 53-летнюю сотрудницу ПетрГУ Марию Жулябину. От тяжелейших травм женщина скончалась на месте происшествия. 15 июня 2016 года Петунов был признан виновным в совершении преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Однако с заслуженным наказанием он не смирился и постоянно игнорирует режим его отбывания, за что его признали злостным нарушителем.

Подробнее – в материале Светланы Лысенко "Священник Петунов не вылезает из ШИЗО".