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Новости. Общество
16:21, 09 Февраля 2019

"Раздражительный, невыдержанный и конфликтный жаргонными словами оскорбляет других осужденных"

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Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК № 9 Петрозаводска священник Иван Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО.  Как нам стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову и перевести его в ИК общего режима.

Как рассказали в колонии, "раздражительный, невыдержанный и конфликтный по своему характеру Петунов жаргонными словами оскорбляет других осужденных, отказывается выполнять законные требования администрации".

Рассматривать представление колонии будет судья Дмитрий Хромых, который выносил приговор Петунову. 

Напомним, 1 декабря 2015 года находившийся в нетрезвом состоянии Петунов на своей иномарке в районе республиканской больницы вначале задел два автомобиля. После чего на пешеходном переходе в районе древлянского кольца сбил 53-летнюю сотрудницу ПетрГУ Марию Жулябину. От тяжелейших травм женщина скончалась на месте происшествия. 15 июня 2016 года Петунов был признан виновным в совершении преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Однако с заслуженным наказанием он не смирился и постоянно игнорирует режим его отбывания, за что его признали злостным нарушителем.

Подробнее – в материале Светланы Лысенко "Священник Петунов не вылезает из ШИЗО".

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Комментарии

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Мизантроп
2019-02-09 16:28:43
"...жаргонными словами оскорбляет..."
Содержание ветхого завета, что ли, доносит до сокамерников?
Гость
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