Размер пособия по уходу за ребенком вырастет

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Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 26 тысяч рублей, вместо 24 тысяч рублей в 2018 году.
"Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26,152 рубля", – сказали в Федеральном фондае социального страхования.
Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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