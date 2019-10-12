Разработку проектно-сметной документации на объекты ФЦП Карелии оценили в сумму более 400 млн рублей

Расходы бюджета Карелии на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на объекты федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года составят более 400 млн рублей.

Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте карельского правительства.

К примеру, на ПСД на строительство канализационных очистных сооружений в г. Суоярви заложено 22 млн 810 тыс. рублей, на реконструкцию здания филармония - 20 млн рублей, на строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" - 11 млн 880 рублей, на реконструкцию посадочной площадки в поселке Хелюля - 27 млн рублей 300 тыс. рублей.