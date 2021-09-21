Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Разрушенная пешеходная зона в Петрозаводске до сих пор не восстановлена, вопреки обещанию мэра (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
09:29, 30 Сентября 2021

Новости партнеров

Спустя две недели после обещания мэра Петрозаводска добиться от подрядчика восстановления пешеходной зоны на Березовой аллее, работы так и не начались.

Об этом говорят фотографии, которые прислали читатели в редакцию «Столицы на Онего».

В середине сентября жители Петрозаводска во время «Прямой линии» пожаловались Владимиру Любарскому, что дорожные рабочие, ремонтировавшие дорогу, разрушили покрытие пешеходной зоны.

Любарский овтетил, что власти города будут добиваться, чтобы подрядчик выполнил восстановительные работы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето

Чтиво

29.09.2021 12:28
Без политики
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
В петрозаводской библиотеке имени Клюева неожиданно открылась персональная выставка Бадри Топурия.
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
27.09.2021 12:08
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»