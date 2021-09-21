Разрушенная пешеходная зона в Петрозаводске до сих пор не восстановлена, вопреки обещанию мэра (ФОТОФАКТ)

Спустя две недели после обещания мэра Петрозаводска добиться от подрядчика восстановления пешеходной зоны на Березовой аллее, работы так и не начались.

Об этом говорят фотографии, которые прислали читатели в редакцию «Столицы на Онего».

В середине сентября жители Петрозаводска во время «Прямой линии» пожаловались Владимиру Любарскому, что дорожные рабочие, ремонтировавшие дорогу, разрушили покрытие пешеходной зоны.

Любарский овтетил, что власти города будут добиваться, чтобы подрядчик выполнил восстановительные работы.