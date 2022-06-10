Разрушенную колонну техникума в Петрозаводске «отремонтировали» офисным скотчем

Командир карельского поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков нашел пример новых технологий «ремонта» в Петрозаводске.
От колонны здания Петрозаводского кооперативного техникума отваливается штукатурка. Чтобы ее фрагменты окончательно не отпали, конструкцию скрепили скотчем. Об этом сообщил лидер карельского «Доброспаса» Алексей Глушков.
«Новые технологии ремонта или „Русская рулетка“», — прокомментировал он ситуацию.
Ранее власти Петрозаводска заявляли о сокращении в городе числа разрушенных объектов.
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