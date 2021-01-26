Разыскивается водитель красного авто, который сбил 18-летнюю девушку на севере Карелии, и уехал

В Костомукше объявлен в розыск водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия.

Как сообщает паблик "Новости Костомукши" со ссылкой на полицию, 25 января в 19.30 был совершен наезд на пешехода в районе дома №7 по улице Интернациональная в городе горняков.

Водитель красного автомобиля не предоставил пешеходу право первым перейти дорогу при въезде в жилую зону, в результате чего девушка 2002 года рождения попала под колеса.

Водитель скрылся с места аварии. Его личность не установлена

Госавтоинспекция Костомукши просит очевидцев происшествия позвонить по телефону 5-25-02, 02 или 112.