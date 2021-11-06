Разыскивается водитель, наехавший на девушку на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло накануне вечером на перекрестке Ватутина-Чапаева в Петрозаводске, а также водитель, совершивший наезд на пешехода.

В популярной группе ДТП Петрозаводска и Карелии появилось сообщение о розыске очевидцев ДТП, которое произошло 5 ноября с 18:00 до 19:00 часов на перекрёстке Ватутина-Чапаева, а также поиске водителя, который сбил девушку на пешеходном переходе.

В группе Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии появилось видео с камер наблюдения компании «Ситилинк», на котором запечатлен момент ДТП.

На кадрах видно, что автомобиль двигался на достаточно большой скорости, после наезда пешеход продолжила движение и дошла до тротуара, водитель остановился.