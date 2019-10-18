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Новости. Общество
09:21, 18 Октября 2019
фото: pixabay.com / Evgeny, © Сергей Коньков/ТАСС

Реальная зарплата в Карелии растет вдвое медленнее, чем по России

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Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии за август 2019 года составила 38989,3 рубля, сообщает Карелиястат.

Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос за год на 1,2%.

По данным Росстата, реальная зарплата в целом по России выросла на 2,4%.

Какие доходы растут быстрее инфляции, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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новый
2019-10-18 10:31:12
Вполне достаточно. Больше курят, чем работают. Особенно учОные с ул. Пушкинской
кир
2019-10-18 10:54:10
Новый, согласен.
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