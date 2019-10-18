Реальная зарплата в Карелии растет вдвое медленнее, чем по России

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии за август 2019 года составила 38989,3 рубля, сообщает Карелиястат.

Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос за год на 1,2%.

По данным Росстата, реальная зарплата в целом по России выросла на 2,4%. Какие доходы растут быстрее инфляции, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".