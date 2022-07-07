Ребенка весом в 600 граммов впервые прооперировали в Перинатальном центре Карелии

Об уникальной операции, которую выполнили врачи-неонатологи Перинатального центра Карелии, а также о создании хирургического отделения новорожденных рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что настало время для дальнейшего развития Республиканского перинатального центра.

На неделе глава Минздрава Карелии встретился с главным врачом Евгением Тучиным, главным неонатологом Карелии Инессой Мебеловой, детским хирургом Денисом Фомичевым, а также заведующим отделением ИТАР новорожденных Максимом Ткачуком и заведующей кафедрой педиатрии и детской хирургии ПетрГУ Юлией Зариповой.

«Полностью поддержал инициативу специалистов по созданию самостоятельного отделения хирургии новорожденных (неонатальной хирургии). Тем более компетенция врачей хирургов это уже позволяет», — сообщил Михаил Охлопков и рассказал, что недавно в Перинатальном центре был прооперирован новорожденный весом 620 граммов.

«У наших неонатальных хирургов это самый маленький пациент из тех, кому понадобилось хирургическое лечение сразу после рождения. Малыш идет на поправку», — написал министр здравоохранения республики.

По информации Минздрава, в перинатальном центре уже в течение трех лет осуществляется хирургическая помощь новорожденным. За это время выполнено более 200 операций разной степени сложности, внедряются современные методы обезболивания.

«Создание в перинатальном центре отделения неонатальной хирургии с соответствующим оснащением позволит развивать малоинвазивные, щадящие, методы оперативного лечения новорожденных. Современное лапароскопическое оборудование будет закуплено уже до конца этого года. Врачи пройдут дополнительное обучение в федеральных клиниках, у ведущих детских хирургов страны», — поделился Михаил Охлопков планами по созданию хирургического отделения новорожденных.

Но, по словам министра, чтобы неонатальная служба получила революционное и комплексное развитие, создание хирургии новорожденных требует развития ещё нутрициологии (науки о питании), медико-генетического скрининга с антенатальной диагностикой, реанимации новорожденных, эндоваскулярных технологий, реабилитации, физиотерапии новорожденных и службы катамнеза (динамического наблюдения на протяжении нескольких лет).