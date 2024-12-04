Ребенок попал под колеса иномарки в густонаселенном районе Петрозаводска

Автомобиль наехал на 11-летнюю девочку, когда она переходила дорогу в неположенном месте.

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту ДТП на Древлянке.



Из больницы поступило сообщении об оказании помощи несовершеннолетней, получившей травмы в ДТП.

ДТП произошло в среду, 4 декабря, в 08.15 у дома № 23/1 на Лососинском шоссе. Там 31-летний водитель Hyundai Solaris наехал на 11-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть вне установленного для этого месте.

Вечером пострадавшая самостоятельно обратилась в ДРБ Петрозаводска, где ей назначили лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.